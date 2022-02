Fußball-Bundesligist TSG Hoffenheim muss vorerst auf seinen kroatischen Starstürmer Andrej Kramaric verzichten. Der Vize-Weltmeister ist positiv auf das Coronavirus getestet worden und befindet sich einer Vereinsmitteilung von Dienstag zufolge in häuslicher Quarantäne.

Kramaric mit dem Coronavirus infiziert (Foto: SID)

"Bis auf leichte Erkältungssymptome geht es ihm gut", teilte Hoffenheim via Twitter mit. Der Tabellenachte empfängt am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) Arminia Bielefeld. Kramaric (30) steht in dieser Saison bei drei Toren und sieben Torvorlagen.

SID