Fußball-Bundesligist TSG Hoffenheim hat Kapitän Benjamin Hübner weiter an sich gebunden. Wie die Kraichgauer mitteilten, verlängerte der Innenverteidiger seinen am Saisonende auslaufenden Vertrag um ein Jahr bis Sommer 2023.

Benjamin Hübner verlängert bis 2023 (Foto: SID)

Die Vereinbarung beinhaltet zudem die Option auf eine weitere Spielzeit. Hübner hatte erst im Januar nach über einjähriger Pause wegen einer Fußverletzung sein Comeback gefeiert.

"Ich bin mega glücklich. Es passt einfach, es sind rundum alle zufrieden", sagte der 32-Jährige. Er habe während der Verletzungspause "jederzeit das Vertrauen gespürt" und deshalb bedeute ihm die Verlängerung "unglaublich viel". Auch Trainer Sebastian Hoeneß zeigte sich "extrem froh. Es war mein ausdrücklicher Wunsch, dass Benni noch was dranhängt. Er ist mein verlängerter Arm", sagte der 39-Jährige.

Hübner dürfte am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) gegen Arminia Bielefeld nach seiner Pause zum dritten Mal in Serie in der Startelf stehen. Fehlen werden der TSG neben dem coronapositiven Andrej Kramaric die Langzeitverletzten Robert Skov, Ermin Bicakcic, der erkältete Angelo Stiller und Chris Richards. Zurückkehren werden dagegen die beiden Rechtsverteidiger Kevin Akpoguma und Pavel Kaderabek.

SID