Fußball-Bundesligist FC Augsburg hat den nächsten Corona-Fall. Nach Trainer Markus Weinzierl ist nun auch Innenverteidiger Frederik Winther positiv auf das Virus getestet worden. Der Däne fällt für das Heimspiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen den SC Freiburg ebenso aus wie der verletzte Robert Gumny.

Auch Frederik Winther wird am Wochenende fehlen (Foto: SID)

Dafür steht Arne Maier nach überstandener Corona-Infektion wieder zur Verfügung. "Er konnte sich freitesten und es geht ihm gut", sagte Co-Trainer Reiner Maurer am Donnerstag. Maurer wird am Samstag zusammen mit den Assistenten Tobias Zellner und Jonas Scheuermann Chefcoach Weinzierl an der Linie ersetzen.

"Wir haben die Aufgaben innerhalb des Trainerteams schon klar aufgeteilt, so dass die Vorbereitung auf das Spiel ohne mich bestmöglich geregelt sind", sagte Weinzierl, der nach Vereinsangaben leichte Erkältungssymptome aufweist: "Ich habe vollstes Vertrauen in mein Trainerteam und die Mannschaft, die diese Situation gemeinsam meistern werden."

Der FCA steht im Abstiegskampf unter Druck. Derzeit belegen die Augsburger den Relegationsplatz. "Wir brauchen", sagte Maurer, "die drei Punkte. Wir werden all unsere Tugenden reinwerfen."

SID