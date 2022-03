Torschütze Ermedin Demirovic vom Fußball-Bundesligisten SC Freiburg hat sich für den militärischen Gruß nach seinem Treffer (38.) beim 1:1 (1:0) im Punktspiel am Samstag bei RB Leipzig entschuldigt. "Im Nachhinein tut uns das auf jeden Fall leid. Wir haben nicht nachgedacht", sagte der Stürmer am Sonntag in einem Klubvideo: "Wir machen das schon einige Zeit - auch schon lange vor dem Krieg."

Nach Salut-Jubel: Demirovic bittet um Entschuldigung (Foto: SID)

Nach dem Treffer in Leipzig hatten Demirovic und Sturmpartner Lucas Höler einander salutiert. Vor dem Hintergrund des russischen Angriffs auf die Ukraine hatte die Szene Kopfschütteln bei Beobachtern ausgelöst. SC-Trainer Christian Streich hatte bereits nach dem Abpfiff ein Gespräch mit den beiden Profis angekündigt.

SID