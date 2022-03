Für den deutschen Rekordmeister wird es unerwartet früh brenzlig in der Champions League: Nach dem 1:1 im Achtelfinal-Hinspiel steht Bayern München im Rückspiel gegen Red Bull Salzburg unter Druck. Gegen die frechen Österreicher ist der Sprung ins Viertelfinale kein Selbstläufer. Los geht es in München um 21.00 Uhr.

Bayern ist gegen Salzburg gefordert (Foto: SID)

Fahnenträger Martin Fleig will im Biathlon über 10 km der sitzenden Klasse angreifen, auch Anja Wicker rechnet sich über die mittlere Distanz gute Chancen aus. Los geht es am frühen Morgen deutscher Zeit um 3.00 Uhr. Ab 7.00 Uhr gehen im Biathlon der sehbehinderten Frauen über 10 km unter anderem Linn Kazmaier und Leonie Walter an den Start - am Montag hatten die beiden im Langlauf Silber und Bronze geholt.

SID