Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund muss für die restliche Saison auf seinen Angreifer Steffen Tigges verzichten. Wie der BVB am Donnerstag mitteilte, hat sich der 23-Jährige am Mittwoch eine Fraktur des linken Sprunggelenks zugezogen und wird in den kommenden Tagen operiert.

Saison für Stefan Tigges beendet (Foto: SID)

Tigges erzielte für den Pokalsieger in dieser Saison drei Bundesligatore. Der BVB muss im Heimspiel gegen Arminia Bielefeld am kommenden Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) zudem auf Nachwuchsstürmer Youssoufa Moukoko und die coronapositiven Mats Hummels und Raphael Guerreiro verzichten.

SID