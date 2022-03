Trainer Sebastian Hoeneß vom Fußball-Bundesligisten TSG Hoffenheim geht mit großem Selbstvertrauen in das Topspiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen Rekordmeister Bayern München. "Ich hoffe auf einen Sieg von uns - auf jeden Fall. Wir kommen mit vier Siegen und haben richtig Bock", sagte der Coach am Donnerstag: "Das ist ein Spiel, in dem du wenig verlieren kannst, wenn du mutig spielst - und das haben wir vor."

Sebastian Hoeneß vor Duell mit Bayern optimistisch (Foto: SID)

Der Neffe des Bayern-Ehrenpräsidenten Uli Hoeneß will in der Partie des Tabellenvierten gegen den Spitzenreiter "Bonuspunkte holen" und "die Bayern ärgern". Stand Donnerstag sind 22.000 Zuschauer erlaubt. "Wir hoffen sogar noch auf mehr", sagte Hoeneß, der weiterhin auf seinen Kapitän Benjamin Hübner (Corona-Quarantäne) verzichten muss.

SID