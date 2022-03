Wie befürchtet muss Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach im Spiel am Freitag (20.30 Uhr/DAZN) beim VfL Bochum auf Nico Elvedi verzichten. Auch das Ergebnis des PCR-Tests des Abwehrspieler auf das Coronavirus fiel positiv aus, teilte der fünfmalige deutsche Meister mit. Schon beim Training am Dienstag hatte der Schweizer gefehlt.

Corona: Nico Elvedi ist positiv gestestet worden (Foto: SID)

Auch Trainer Adi Hütter, der sich ebenfalls mit dem Virus infiziert hat, kann sein Team bei der Partie noch nicht wieder betreuen. "Ich erwarte, dass wir in Bochum so auftreten wie in der ersten Halbzeit gegen die Hertha. Wir wollen spielerisch überzeugen - und das über 90 Minuten", sagte Hütters Co-Trainer Christian Peintinger, der schon beim 2:0 gegen die Berliner das Team coachte.

SID