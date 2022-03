Nach dem Bochumer Becherwurf hat sich der Gesundheitszustand von Schiedsrichter-Assistent Christian Gittelmann (Gauersheim) mittlerweile gebessert. "Er hat noch ein bisschen Kopfschmerzen", sagte Schiedsrichter-Chef Lutz Michael Fröhlich am Sonntag bei Sport1.

Christian Gittelmann geht es besser (Foto: SID)

Die Bundesligapartie zwischen dem VfL und Borussia Mönchengladbach wurde am Freitag in der 70. Minute beim Stand von 0:2 von Schiedsrichter Benjamin Cortus (Röthenbach) abgebrochen, nachdem sein Assistent Gittelmann (Gauersheim) von einem gefüllten Getränkebecher am Hinterkopf getroffen worden war.

Bei der unmittelbaren Untersuchung im Krankenhaus wurde bei Gittelmann nach eigenen Angaben eine Schädelprellung und ein Schleudertrauma diagnostiziert.

Fröhlich forderte eine harte Strafe für den Täter, nach dem nach wie vor gesucht wird. "Wir müssen Einzelne, die verantwortungslos handeln, rigoros sanktionieren, um nicht das Gesamtsystem zu belasten", sagte Fröhlich.

SID