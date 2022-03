Fußball-Bundesligist RB Leipzig muss vorerst auf Mittelfeldspieler Amadou Haidara verzichten. Der 24-Jährige hat sich im WM-Qualifikationsspiel mit Mali in Tunesien am Dienstag eine Innenbandverletzung im linken Knie zugezogen. Das ergab eine MRT-Untersuchung in Leipzig. Über die Schwere der Verletzung machte der Klub keine Angabe.

Amadou Haidara steht Leipzig vorerst nicht zur Verfügung (Foto: SID)

Haidara war zuletzt unter dem neuen RB-Coach Domenico Tedesco wie unter dessen Vorgänger Jesse Marsch Stammkraft der Leipziger. Mit Mali verpasste er durch das 0:0 die erstmalige Teilnahme an einer WM-Endrunde.

SID