Vor dem Europa-League-Highlight gegen den FC Barcelona in der nächsten Woche will Eintracht Frankfurt gegen den Bundesliga-Tabellenletzten SpVgg Greuther Fürth Selbstvertrauen tanken. "Das Beste, was wir für dieses Spiel tun können ist, gegen Fürth zu gewinnen", sagte Trainer Oliver Glasner (47) am Donnerstag. Deshalb sei es auch nicht schwierig, sein Team nach zuletzt zwei Unentschieden auf das Spiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) vorzubereiten.

Rafael Borre traf im Hinspiel zum Last-Minute-Sieg (Foto: SID)

Glasner wollte "nicht abstreiten", dass das Hinspiel gegen Barcelona am Donnerstag in Frankfurt "allgegenwärtig ist". Grundsätzlich beginne für den Österreicher jetzt "die schönste Zeit des Jahres. Wir können ernten, was wir gesät haben", sagte Glasner: "In sechs Wochen wird abgerechnet. Wir wollen so viel mitnehmen wie möglich."

Gegen Fürth hofft Glasner auf ein ausverkauftes Stadion, mit den Fans im Rücken erwartet er zudem viel Rückenwind im Saisonendspurt. "Wenn es im Spiel nicht läuft, fängst du an zu hadern. Der Support von außen hilft, den Switch zu finden", sagte er: "Ich weiß von der Mannschaft, dass sie sich riesig auf das Publikum freut." Die Partie gegen Barcelona ist bereits ausverkauft.

SID