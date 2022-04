Die Gegentribüne im Stadion des Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt wird künftig den Namen der verstorbenen Klubikone Jürgen Grabowski tragen. Dies teilte der Klub am Freitag mit. "Mit der Benennung der Gegengerade können wir Grabis ikonischer Bedeutung für Eintracht Frankfurt ein dauerhaftes Andenken sichern", sagte Frankfurts Vorstandssprecher Axel Hellmann.

Klubikone Grabowski wird eine eigene Tribüne gewidmet (Foto: SID)

Grabowski, Fußball-Weltmeister von 1974, war am 11. März im Alter von 77 Jahren gestorben. Bereits beim Europa-League-Spiel gegen den FC Barcelona am Donnerstag (1:1) hatten die Fans Grabowski mit Plakaten und Transparenten gewürdigt. Als Spieler holte Grabowski mit der Eintracht 1974 und 1975 den DFB-Pokal, zwischen 1965 und 1980 absolvierte er 441 Partien für die Frankfurter, in denen ihm 109 Tore gelangen.

Die Tribüne soll "in den kommenden Wochen" eingeweiht werden.

SID