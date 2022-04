Das betonte am Freitag auch Rose nochmal bei DAZN: "Die Diskussion über unseren Physiotherapeuten, die diese Woche aufkam, ist eine Farce. Das ärgert mich. Er ist ein toller Mensch und geht aus privaten Gründen. Die Physios haben am wenigsten Schuld." Der 45-jährige, gebürtige Leipziger weiter: "Wir sind megaprofessionell aufgestellt, das können sie mir glauben."

Rose weiter:"Er ist ein hervorragender Physiotherapeut, seit Jahren dabei, bei den Jungs total beliebt - und dann wird er in Verbindung mit den Verletzungen gebracht. Ne! Vorher kommt der Trainer, die Ärzte, die Athletiktrainer zum Thema Belastungssteuerung und dann irgendwann die Jungs, die Physiotherapeuten, die jeden Tag an den Jungs rumknüppeln. Das wollte ich hier nochmal klarstellen", so Rose.

Text-Quelle: EUROSPORT & DAZN

Foto: SID