Sichtlich beeindruckt hat sich Trainer Gerardo Seoane vom Fußball-Bundesligisten Bayer Leverkusen von der Leistung des Ligakonkurrenten RB Leipzig in der Europa League bei Atalanta Bergamo (2:0) gezeigt. "Es wird ein extrem schwieriges Spiel. Es gilt, eine gute Balance zu finden", sagte der Schweizer Fußballlehrer auf der Pressekonferenz am Karfreitag vor dem Duell gegen die Sachsen am Sonntag (19.30 Uhr/DAZN). Der Werksklub war im Achtelfinale am Serie-A-Klub aus Bergamo gescheitert.

Gerardo Seoane über kommenden Gegner RB Leipzig (Foto: SID)

Das Duell gegen Leipzig ist für Bayer ein richtungweisendes Spiel im Kampf um einen Champions-League-Platz. Bei einem Sieg in der BayArena könnten die Leipziger an Leverkusen vorbeiziehen, beide Teams trennt auf den Rängen drei und vier nur ein Punkt.

In Bezug auf RB-Torjäger Christopher Nkunku will Seoane für eine zusätzliche Absicherung sorgen, warnt vor dessen Dribbelstärke und Schnelligkeit. Gute Chancen hat bei Bayer laut des Trainers Abwehrchef Jonathan Tah, "am Sonntag wieder zu spielen".

SID