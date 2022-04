Borussia Dortmund hat wohl das Rennen um die Verpflichtung von Nationalspieler Karim Adeyemi gewonnen. Wie Sky berichtet, hat sich der BVB mit dem FC Red Bull Salzburg über einen Wechsel des 20-jährigen, gebürtigen Müncheners verständigt. Demnach soll Dortmund 30 Millionen Euro Sockel-Ablöse für den aktuell mit 16 Treffern Führenden der Torschützenliste in der österreichischen ADMIRAL Bundesliga zahlen. Adeymi erhalte demnach einen Fünfjahresvertrag. Seine Unterschrift fehle allerdings noch.

Karim Adeyemi hier noch im Duell mit Niklas Süle - ab Sommer wohl gemeinsam beim BVB (Foto: SID)

Adeyemi hatte im Vorjahr sein Debüt im DFB-Team gefeiert und unter Trainer Hansi Flick drei Spiele bestritten. Zuletzt fehlte der 20-jährige Stürmer wegen einer Verletzung. Für Salzburg erzielte Adeyemi in der laufenden Saison in 25 Ligaspielen 16 Tore.

Im Februar hatte sich Adeyemi, der in Salzburg noch bis 2024 unter Vertrag steht, nicht zu seinen Zukunftsplänen äußern wollen. "Wie ich schon oft gesagt habe: Mein Fokus ist in Salzburg. Es ist nichts klar. Was im Sommer passiert, passiert im Sommer", sagte er.

SID