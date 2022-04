Borussia Mönchengladbach muss möglicherweise für den Rest der Bundesliga-Saison auf Stürmer Marcus Thuram (24) verzichten. Der Franzose trainiert wegen muskulärer Probleme weiter individuell und wird frühestens am letzten Spieltag wieder zum Einsatz kommen. "Wir hoffen, dass er es vor dem Hoffenheim-Spiel noch schafft, wieder in den Kader zu kommen", sagte Trainer Adi Hütter am Donnerstag.

Fällt weiter mit muskulären Problemen aus: Marcus Thuram (Foto: SID)

Nationalspieler Matthias Ginter, Alassane Plea und Ramy Bensebaini kehrten dagegen ins Mannschaftstraining zurück. Die Borussia, die weder absteigen noch den Europapokal erreichen kann, trifft zunächst am Montag (20.30 Uhr/DAZN) auf RB Leipzig.

SID