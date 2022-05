Trainer Sebastian Hoeneß vom Fußball-Bundesligisten TSG Hoffenheim will im Punktspiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen Bayer Leverkusen die Minimalchance auf einen Europacup-Platz wahren. "Es kann nur eine Marschroute geben - und die geht Richtung drei Punkte", sagte der Coach am Donnerstag: "Wir können die Tabelle lesen. Aber es ist rein rechnerisch noch möglich. Wir haben die verdammte Pflicht, alles dafür zu tun."

Trainer Hoeneß glaubt noch an Europa (Foto: SID)

Die Kraichgauer, die nach wie vor auf zahlreiche verletzte Profis verzichten müssen, rangieren vor den letzten beiden Spieltagen auf dem achten Platz. Der Rückstand auf Union Berlin auf Rang sieben beträgt bereits fünf Punkte. Leverkusen auf der anderen Seite würde sich mit einem Sieg bei der TSG die Teilnahme an der Champions League sichern.

Hoeneß machte am Donnerstag keinen Hehl aus seiner Enttäuschung über den Verlauf der Saison. Dennoch wird es nach dem letzten Heimspiel am Samstag Freibier für die Fans geben.

SID