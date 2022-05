Alexander Wehrle ist optimistisch

Alexander Wehrle, Vorstandsvorsitzender des VfB Stuttgart, geht optimistisch in das Abstiegsfinale der Schwaben gegen seinen Ex-Klub 1. FC Köln. "Ich glaube an den Klassenerhalt. Wir standen schon wesentlich schlechter da", sagte Wehrle vor der Partie am Samstag (15.30 Uhr/Sky). Der VfB braucht gegen Köln zwingend einen Sieg, um sich eine Chance auf den direkten Klassenverbleib in der Fußball-Bundesliga zu erhalten.

Wehrle (47) war neun Jahre als Geschäftsführer bei den Kölnern aktiv und wechselte im März nach Stuttgart. "Ich bin mit dem Kopf komplett beim VfB aktuell und nur das ist in meinem Kopf", sagte Wehrle, der sich einen kleinen Anteil an der Kölner Europacup-Qualifikation aber nicht absprechen lassen wollte.

Wehrle beschäftige sich nur mit dem Klassenerhalt, doch auch die Relegation wäre keine "Bestrafung". Im schlimmsten Fall habe er bereits ein Zweitliga-Szenario für seinen Klub durchgeplant: "Da würden wir sicher auch einen wettbewerbsfähigen Kader stellen, das kann ich versprechen", sagte er.

