Emotionale Worte fand Stürmerstar Erling Haaland nach seinem letzten Spiel für den Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund nach dem 2:1 gegen Hertha BSC: "Es war mir ein Vergnügen und eine Ehre, dieses Trikot tragen zu dürfen. Beim BVB habe ich denkwürdige Momente erlebt, besondere Leute getroffen und außergewöhnliche Teamkollegen. Aber natürlich muss ich unsere Fans erwähnen, die für uns immer wie ein zusätzlicher Spieler auf dem Feld waren", schrieb Haaland bei Instagram. Emotional und interessant auch das nachfolgende Twitter-Video mit einer Botschaft an die Fans vom 21-jährigen Norweger!

Erling Haaland verlässt die Borussen

Der Torjäger wechselt zur neuen Saison zu Manchester City in die englische Premier League. "Die Gelbe Wand ist wirklich unglaublich und etwas, das man im Leben einmal als Augenzeuge erlebt haben muss. Ich werde nichts davon vergessen. Danke an alle", ergänzte der Norweger.

It has been nothing but an honour to wear this shirt. At @BVB, I've spent memorable moments, met special people, not to mention a fanbase that has been always our extra man on the pitch. The Yellow Wall is truly incredible. I'll never forget any of this! Thank you all! 🖤💛 pic.twitter.com/MegplT4y7B