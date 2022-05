Akanji wird mit Klubs aus England in Verbindung gebracht

Ein Abgang des Schweizer Fußball-Nationalspieler Manuel Akanji (26) beim Bundesligisten Borussia Dortmund wird immer wahrscheinlicher. "Manuel hat einen Vertrag bis 2023, möchte diesen nicht verlängern, und es gibt aktuell nichts Neues", sagte der künftige Sportdirektor Sebastian Kehl den Zeitungen der Funke Mediengruppe.

Der Innenverteidiger wird mit Klubs in England und dem italienischen Rekordmeister Juventus Turin in Verbindung gebracht. "Wir stehen mit ihm und seinem Berater im engen Austausch und warten ab, was jetzt passiert", sagte Kehl.

Der BVB hat als Ersatz bereits die Nationalspieler Niklas Süle und Nico Schlotterbeck verpflichtet. Um noch eine Ablösesumme für Akanji zu kassieren, muss ein Wechsel in diesem Jahr erfolgen.

