Mit dem BVB gewann Lars Ricken 1997 die Champions League

Für Lars Ricken muss das Ziel des Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund der Meistertitel bleiben. "Natürlich wollen wir irgendwann wieder die Bayern einkriegen", sagte der Leiter des Dortmunder Nachwuchsleistungszentrums im SID-Interview: "Wir wollen in der Champions League weit kommen, auch wieder den DFB-Pokal holen, der unsere Fans traditionell total emotionalisiert."

Allerdings, sagte der 45-Jährige, stehe ein Umbruch bevor, "wir haben schon acht Spieler verabschiedet. Mit Michael Zorc geht ein Mann, der den Verein sehr lange geprägt hat." Aber mit der "einen oder anderen Verpflichtung können wir schon mit Vorfreude in die neue Saison gehen. Dann nehmen wir alle zusammen neuen Anlauf."

Der BVB war in der abgelaufenen Saison in der Champions League, der Europa League und im Pokal teils blamabel gescheitert. In der Bundesliga betrug der Rückstand des Vize-Meisters auf Bayern München am Saisonende acht Punkte.

