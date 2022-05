Die Bundesliga gilt oft für Fans als weniger attraktiv als andere große europäische Ligen wie die Premier League oder La Liga. Aber warum ist so? In diesem Artikel werden wir die Bundesliga genauer unter die Lupe nehmen und sie mit anderen beliebten Ligen vergleichen.

Nachdem Bayern München die Liga zum 10. Mal in Folge gewonnen hat, fragen sich einige, ob die Bundesliga-Spiele in Zukunft wirklich noch zum Mitfiebern einladen und ob dieselbe Spannung gegeben ist. Dennoch gibt es viele gute Gründe, warum die Bundesliga als eine attraktive Liga angesehen wird.

Die meisten Tore pro Spiel

Eine Liga, in der viele Tore fallen, ist eine, in der es auf jeden Fall nicht an spannenden Spielen fehlt. Immer wieder schaffen es die Teams der Bundesliga, die meisten Tore pro Spiel in den europäischen Topligen zu erzielen. In den letzten fünf Spielzeiten hat dies die Bundesliga vier Mal erreicht. Insgesamt gab es 473 Tore bei 153 Spielen. Das entspricht also einer Quote von 3,09, schreibt die Bundesliga in einem Artikel, der die 5 Ligen in der Saison 2021/22 vergleicht, wodurch die Bundesliga noch vor der ebenfalls sehr guten Serie A der italienischen Fußballprofi (3,04) und der Premier League (2,85) liegt. Die Ligue 1 erreichte eine Quote von 2,82 und La Liga erzielte 2,49.

Unglaublich viele Tore an einem Spieltag

Die Mannschaften der Bundesliga schafften es an einem Spieltag (14.) in der Saison sogar 41 Tore zu erzielen. „Nur ein einziges Mal in diesem Jahrtausend fielen mehr Tore an einem Spieltag – am 34. Spieltag 2001/02 (44)“, berichtet die Bundesliga.

Auch das Spiel Hoffenheim gegen Fürth war rekordverdächtig. Das Spiel ging 6:3 für Hoffenheim aus, die in einem Bundesliga-Auswärtsspiel noch nie sechs Mal getroffen haben.

Seit Anfang der Saison 2017/18 gelang es der Bundesliga jedes Mal zur torreichsten Liga Europas zu werden, mit Ausnahme der letzten Saison, wo sie eine Quote von 3,03 erreichte.

Die vielen Tore sind also ein wichtiger Grund dafür, weshalb die Bundesliga-Spiele noch immer gerne von Fans angesehen werden.

Was macht eine Liga attraktiv?

Was macht eine Liga für Fans attraktiv? Einer der Hauptgründe für die Beliebtheit einer Liga kann sein, dass sie ausgeglichener ist als einige andere Ligen. In der Premier League zum Beispiel gewinnt nur sehr selten eine andere Mannschaft als Manchester United, Chelsea oder Manchester City den Titel, doch die Liga ist viel ausgeglichener als die Bundesliga, in der Bayern München seit der Gründung der Liga 1963/1964 bereits 32 Mal gewonnen hat. Dieser Mangel an Wettbewerb kann dazu führen, dass es für die Fans weniger interessant ist, zuzuschauen.

In einer Liga hingegen, in der jede der Spitzenmannschaften an jedem beliebigen Tag gewinnen kann, sind die Spiele spannender und unberechenbarer, und es macht oft mehr Spaß, ihr zuzusehen.

Abgesehen davon ist ein weiterer Grund, warum die Bundesliga vielleicht nicht so attraktiv ist wie andere Ligen, der Mangel an Weltklassespielern. In vielen anderen Ligen spielen einige der besten Spieler der Welt wie Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Neymar usw. Aber in der Bundesliga gibt es nur eine Handvoll Weltklassespieler wie Christopher Nkunku, Robert Lewandowski und Erling Haaland, die aber trotzdem immer wieder für Spannung sorgen. Außerdem gibt es immer wieder unglaubliche Treffer von Spielern, die normalerweise nicht in diese Liste aufgenommen werden.

Sportwetten bleiben weiterhin spannend

Und wenn Sie ein Fan von Sportwetten sind, kann auch die Bundesliga einige großartige Möglichkeiten bieten. Mit so vielen Teams zur Auswahl und so viel Wettbewerb, gibt es immer einen Wert in Wetten auf die Bundesliga zu finden. Außerdem gibt es für die Bundesliga bei verschiedenen Anbietern immer wieder Freiwetten, wie ein Bericht von BonusFinder Deutschland verrät, der über die besten Aktionen auf Spiele und Wetten berichtet. Wer also auf der Suche nach einer spannenden Liga sind, um sie zu beobachten oder auf die man wetten kann, sollte die Bundesliga auf jeden Fall ganz oben auf die Liste setzen! Wenn Sie mehr über Wetten auf die Bundesliga erfahren möchten, sollten Sie sich unsere anderen Artikel zu diesem Thema ansehen.

Also insgesamt ist die Bundesliga ist immer noch eine attraktive Liga für Fußballfans, aber sie hat in den letzten Jahren etwas an Glanz verloren. Das heißt aber nicht, dass sie ihren Platz als eine der besten Ligen der Welt nicht zurückerobern kann. Das wird die Zeit zeigen.

Die Bundesliga gibt es bereits seit 1963. Seitdem hat sie sich zu einer der beliebtesten Ligen der Welt entwickelt. In den letzten Jahren wurde sie jedoch in Bezug auf Popularität und Fernsehrechte von der Premier League in den Schatten gestellt. Nichtsdestotrotz ist die Bundesliga immer noch eine der meistgesehenen Ligen der Welt mit einer durchschnittlichen sehr hohen TV-Zuschauerzahl von Millionen von Fans pro Spiel.

Wie sieht also die Zukunft der Bundesliga aus? Das wird nur die Zeit zeigen. Aber eines ist sicher: Wenn die Liga attraktiv bleiben will, muss sie etwas tun, um das Spielfeld zu ebnen und die Liga attraktiver zu machen, für Fans und Wettende gleichermaßen. Die Bundesliga ist eine der wettbewerbsfähigsten Ligen und bietet immer noch ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, wenn es um Wetten geht. Obwohl Bayern München die Liga schon seit Jahren dominiert, gibt es immer noch viele interessante Spiele, auf die man achten sollte. Das gilt auch für viele andere europäische Ligen, die ebenfalls sensationelle Leistungen erbringen.