Terzic befeuert BVB-Hoffnungen mit Video-Botschaft

Foto: AFPPOOL/SID/INA FASSBENDER

Edin Terzic, neuer Trainer von Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund, hat sich mit einer emotionalen Video-Botschaft an die BVB-Fans gewandt. Darin bedankte er sich zunächst bei den Verantwortlichen für das "große Vertrauen" und die "riesige Verantwortung".

Zudem forderte der 39-Jährige: "Lasst uns so hungrig sein wie noch nie, lasst uns so hart arbeiten wie noch nie. Lasst uns auch so positiv sein wie noch nie. Und am allerwichtigsten: Lasst uns so laut sein wie noch nie", sagte Terzic. Dann sei er "sicher, dass wir die große Chance haben, zu feiern wie noch nie". Darauf habe er "mega Bock".

Terzic übernahm als Nachfolger des entlassenen Marco Rose zum zweiten Mal das Amt des Cheftrainers in Dortmund. In der vergangenen Saison hatte er mit dem BVB den DFB-Pokal gewonnen, danach war er zum Technischen Direktor befördert worden.

© 2022 SID