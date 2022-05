Europa-League-Sieger Eintracht Frankfurt wollte den Abwehrchef Martin Hinteregger (29) offenbar nach dieser Saison abgeben. "In diesem Jahr ist sehr viel in die Brüche gegangen. Mir wurde im Spätherbst und zwischen den Viertelfinal-Spielen gegen Barcelona gesagt, dass ich im Sommer gehen soll", sagte der ÖFB-Teamspieler Hinteregger am Freitag der österreichischen Kronen-Zeitung.

Frankfurt wollte Martin Hinteregger offenbar abgeben

Foto: FIRO/FIRO/SID

Laut Medienberichten soll die Eintracht ihren Publikumsliebling inzwischen doch halten wollen. "Hinti hat einen Vertrag bis 2024. Er ist ein ganz wichtiger Spieler für uns", hatte Eintracht-Sportvorstand Markus Krösche zuletzt gesagt.

Eine vorzeitige Verlängerung des Vertrages bezeichnete Hinteregger als "Blödsinn", dies stimme nicht. Er sei "überrascht über die Kehrtwende des Klubs, dass ich doch bleiben soll. Die Champions League will ich mir mit diesen Fans sicher nicht entgehen lassen", sagte der österreichische Nationalspieler.

© 2022 SID