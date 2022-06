Schalke 04 absolviert eine öffentliche Trainingseinheit

Bundesliga-Rückkehrer Schalke 04 läutet die Vorbereitung auf die neue Saison am 22. Juni ein. Zum Auftakt absolviert das Team unter dem neuen Coach Frank Kramer eine öffentlichen Trainingseinheit im Parkstadion, an den beiden Tagen zuvor werden interne Leistungstests durchgeführt. Ein erstes Testspiel folgt am 29. Juni, der Gegner soll laut Verein in Kürze bekannt gegeben werden.

Neben weiteren Testspielen bestreiten die Königsblauen vom 11. bis 18. Juli ihr traditionelles Trainingslager im österreichischen Mittersill. Das erste Pflichtspiel von Kramer und Co. findet in der ersten Runde des DFB-Pokals beim Regionalligisten Bremer SV statt.

