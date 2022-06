Die Frauen spielen in der Generalprobe gegen die Schweiz

Ab 17.00 Uhr steht für die deutschen Fußballerinnen in Erfurt die Generalprobe für die EM-Endrunde an. Gegen die Schweiz testet das Team von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg ein letztes Mal vor der Abreise nach London seine Form. Das Trainingslager in Herzogenaurach endet am 29. Juni.

Auch ohne Weltranglistenpunkte und Stars wie Olympiasieger Alexander Zverev oder Rekordsieger Roger Federer wird die um 11.00 Uhr startende Wimbledon-Auslosung mit Spannung erwartet. Die siebenmalige Siegerin Serena Williams hofft bei ihrem Comeback nach einem Jahr Pause auf einen machbaren Turnierbaum, bei den Männern stehen Titelverteidiger Novak Djokovic und Grand-Slam-Rekordchampion Rafael Nadal im Fokus. Aus deutscher Sicht richten sich die Blicke auf die 2018er-Siegerin Angelique Kerber und den formstarken Kölner Oscar Otte.

