Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart ist am Montag ohne Neuzugang und ohne seine wechselwilligen Asse Sasa Kalajdzic und Borna Sosa in die Saison gestartet. Zudem fehlte Atakan Karazor, der wegen einer möglichen Straftat in Ibiza weiter in U-Haft sitzt.

Sasa Kalajdzic verpasst Stuttgarter Trainingsauftakt

Foto: FIRO/FIRO/SID

Kalajdzic und Sosa haben nach der Teilnahme mit ihren Nationalteams an der Nations League noch Urlaub bis zum 4. Juli. Die Zukunft des Duos beim VfB ist jedoch offen. Beide dürfen bei entsprechenden Ablösen den Klub verlassen.

Torjäger Kalajdzic war zuletzt bei Bayern München und Borussia Dortmund im Gespräch, das Interesse der beiden Topvereine ist aber dem Vernehmen nach erkaltet. Bei Sosa soll angeblich der FC Chelsea Interesse zeigen.

Ein Verkauf von Kalajdzic und/oder Sosa ist für die Schwaben dringend notwendig. Der VfB müsse "in diesem Transfersommer Stand jetzt erneut einen deutlichen Transferüberschuss erwirtschaften", hatte Stuttgarts Sportdirektor Sven Mislintat nach dem Last-Minute-Klassenerhalt betont. Erst bei entsprechenden Einnahmen kann sich der VfB auch mit Zugängen beschäftigen.

Angesichts der Probleme ist für Mislintat "nichts anderes als die erneute Zielsetzung Klassenerhalt realistisch".

