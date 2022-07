Kapitän Marco Reus vom Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund freut sich nicht nur auf die Neuzugänge - sondern explizit auch auf Rückkehrer Mateu Morey. "Meine Vorfreude ist gigantisch", sagte Reus am Samstag im Trainingslager in Bad Ragaz: "Der Junge hat eine wahnsinnige Leidenszeit hinter sich und ich weiß selbst, wie hart sowas sein kann. Man merkt sehr, wie er sich freut, wieder dabei zu sein – am Ball, auf dem Rasen, in der Kabine."

Mateu Morey kehrt nach langer Verletzung zurück

Der spanische Außenverteidiger Morey hatte im Mai 2021 eine schwere Knieverletzung erlitten und war operiert worden. Erst jetzt ist er wieder in der Lage, zu trainieren und Leistungssport zu betreiben.

Der Rückkehrer wird dem BVB helfen und dem Kader noch mehr Tiefe geben, meinte Reus. Dazu kommen die prominenten Neuzugänge Sebastien Haller, Niklas Süle, Nico Schlotterbeck, Karim Adeyemi und Salih Özcan. "Es sind Spieler gekommen, die sehr wichtig für uns sein können", betonte Reus: "Der Druck ist natürlich da, aber wir werden eine gute Rolle spielen."

