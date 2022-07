Pleite für Borussia Dortmund und Trainer Terzic

Borussia Dortmund hat zum Abschluss des neuntägigen Trainingslagers in Bad Ragaz in den Schweizer Bergen auch den Test gegen den FC Villarreal verloren. In Altach/Österreich unterlag der BVB den Spaniern mit 0:2 (0:1), nachdem es schon am Montag ein 1:3 gegen den FC Valencia gegeben hatte.

Gerard Moreno (45.) und Samu Chukwueze (66.) trafen für den Halbfinalisten der vergangenen Champions-League-Saison. Vor dem Spiel übergab Villarreal-Kapitän Moreno ein von der gesamten Mannschaft unterschriebenes Trikot an BVB-Kapitän Marco Reus mit Genesungswünschen für Dortmunds Sebastien Haller, bei dem ein Hodentumor entdeckt worden war.

Für den BVB endet eine Trainingswoche, die vor der Panorama-Kulisse der Alpenriesen idyllisch hätte sein sollen, die aber von der schweren Erkrankung des neuen Top-Stürmers Haller (28) überschattet wurde.

Haller reiste umgehend nach Dortmund ab, Untersuchungen in den kommenden Tagen sollen ihm Gewissheit bringen, ob es sich um die befürchtete Krebserkrankung handelt. Am Donnerstagabend meldete er sich nach ersten Behandlungsschritten zuversichtlich via Twitter aus dem Krankenhaus.

Der BVB prüft derweil Optionen, einen Ersatz für das Sturmzentrum zu verpflichten: Denn Haller soll eigentlich den zu Manchester City abgewanderten Erling Haaland ersetzen. Einziger zentraler Angreifer im Kader ist derzeit Youssoufa Moukoko (17).

Am kommenden Freitag werde "niemand mehr auf diese Geschichte Rücksicht nehmen", sagte der neue Trainer Edin Terzic. Dann spielt der BVB in der ersten DFB-Pokal-Runde beim Drittligisten 1860 München, es folgt der herausfordernde Bundesligastart mit Spielen gegen Bayer Leverkusen (6. August) und beim SC Freiburg.

