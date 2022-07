Kapitän von Borussia Dortmund Marco Reus sagt, dass die gegnerischen Innenverteidiger aufpassen müssen, wenn Sebastian Haller zum Verein kommt. Den Spitznamen "Bulldozer" verdiente sich Haller bei seinem DFB Pokalsieg mit der Frankfurter Eintracht, für die er zwischen 2017 und 2019 in 60 Bundesligaspielen 24 Tore erzielte.

Nach dem Live Wetten Spielen in England für West Ham und einem Rekord-Aufenthalt beim niederländischen Klub Ajax wechselt der 1,90 m große ivorische Stürmer für vier Jahre nach Dortmund, wo er die Trikotnummer 9 von Erling Haaland erben wird.

Beste Spieler

Reus, der Haller in der Bundesliga und der UEFA Champions League kennengelernt hat, freut sich vielmehr, ihn als Mannschaftskameraden zu haben, als einen Rivalen.

"Er ist ein hervorragender Stürmer", sagte der BVB-Kapitän auf der Website des Vereins. "Wenn wir gegen Frankfurt gespielt haben, war er immer ein Albtraum für unsere Innenverteidiger, weil er alles hat.''

"Er ist körperlich groß, hat eine gute Technik und fühlt sich im Strafraum sehr wohl, auch bei hohen Bällen. Für uns Mittelfeldspieler, die gerne Ball spielen, ist es wichtig, jemanden zu haben, mit dem wir kombinieren können."

Neben Haller hat Dortmund die Verteidiger Nico Schlotterbeck und Niklas Süle, den Mittelfeldspieler Salih Özkan und den Stürmer Karim Adeyemi verpflichtet. Edin Terzic ist ebenfalls als Cheftrainer zurückgekehrt, nachdem er mit dem Verein als Interimstrainer den DFB Pokal 2020/21 gewonnen hatte.

Arbeit ist noch nicht vorbei

Obwohl die Mannschaft vor den anstehenden Freundschaftsspielen gegen Valencia und Villarreal in der Vorsaison drei Siege in Folge eingefahren hat, sagte Reus, dass die Arbeit an Dortmunds Erneuerung noch nicht abgeschlossen ist.

"Wie der Trainer versprochen hat, wird intensiv trainiert, und die Neulinge sind sehr offen", erklärte er. "Es gibt hier keine Gruppierungen, jeder sitzt einfach irgendwo, was ein gutes Zeichen für die Mannschaft und den Trainerstab ist.

"Es sind viele Spieler gekommen, die eine wichtige Rolle für uns spielen können. Wir haben hier viele gute Spieler, aber es wird eine Weile dauern, bis wir uns alle aneinander gewöhnt haben. Im Fußball wie im Live Wetten Fußball geht es schnell, und wir spielen in vierzehn Tagen in der ersten Runde des Pokals. Dann müssen wir bereit sein, und das werden wir auch sein.

Beginn der Saison

Wie Reus bereits erwähnte, startet Dortmund am 29. August in der ersten Runde des DFB-Pokals gegen den Viertligisten 1860 München in die Saison. Am 6. August treffen sie dann bei ihrem Bundesliga-Debüt auf den Tabellenführer Bayer Leverkusen.

Die Saison 2023/23 wird für Reus die 14. in der Bundesliga und die 11. für Dortmund sein. Der 33-Jährige, der von 2009 bis 2012 für Borussia Mönchengladbach spielte, hat in 340 Erstliga-Spielen 144 Tore und 105 Assists erzielt.