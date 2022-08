Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund wird einen Ersatz für den an Hodenkrebs erkrankten Torjäger Sebastien Haller verpflichten. "Jetzt alles nur auf Youssoufa Moukokos Schultern abzuladen - der ist 17 Jahre - das wäre dann doch vielleicht ein bisschen viel", sagte Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke im Interview mit sportschau.de und fügte an: "Also ich denke mal schon, dass wir personell noch mal was machen."

Der BVB sucht Ersatz für erkrankten Haller

Foto: FIRO/FIRO/SID

Neuzugang Haller fällt monatelang aus. Sportdirektor Sebastian Kehl hatte zuletzt offengelassen, ob der BVB noch einen Stürmer verpflichtet. "Idealerweise sollte in den nächsten acht bis zehn Tagen was passieren", sagte Watzke, er schränkte aber ein: "Wobei eine richtig gute Lösung auch schwierig ist, weil das Angebot auf dem Markt nicht gerade üppig ist."

Vizemeister Dortmund startet am Samstag (18.30 Uhr/Sky) gegen Bayer Leverkusen in die Saison. Die Pokal-Blamage der Werkself beim Drittligisten SV Elversberg (3:4) spielt für Watzke keine Rolle mehr: "Für das Spiel am Samstag hat das keine Bedeutung."

Der BVB will in dieser Saison den Serienmeister Bayern München angreifen. Der deutsche Rekordchampion ist für Watzke aber der Favorit. "Sie haben eine ungewöhnlich gute Mannschaft, unfassbar viel Geld jetzt investiert und von daher sind sie Topfavorit. Nichtsdestotrotz werden wir alles versuchen", sagte Watzke.

© 2022 SID