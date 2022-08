Der österreichische Trainer Oliver Glasner traut UEFA Europa League-Sieger Eintracht Frankfurt im Eröffnungsspiel der Fußball-Bundesliga gegen Titelverteidiger & Rekordmeister FC Bayern München - Freitag, 5. August, ab 20:30 Uhr im Ligaportal-LIVETICKER - eine Überraschung zu. "In einem Spiel ist es gegen jede Mannschaft der Welt möglich zu gewinnen", sagte der 47-Jährige auf der Pressekonferenz. Man werde "nicht die weiße Fahne hissen. Sondern alles daransetzen, mit einem Heimsieg in die Saison zu starten."

Oliver Glasner glaubt an SGE-Überraschung gegen Bayern

Fehlen werden am Freitag (20.30 Uhr/DAZN und Sat.1) die Neuzugänge Jerome Onguene sowie der noch aus der kroatischen Liga gesperrte Hrvoje Smolcic. Der Vorfreude tut das keinen Abbruch. "Eröffnungsspiel, Freitagabend, in der Prime-Time gegen den amtierenden deutschen Meister - Fußballherz, was willst du mehr", frohlockte Glasner mit breitem Grinsen.

Er erwarte eine "knifflige Aufgabe", führte der Österreicher aus: "Aber mit unserem Speed und unserer Power können wir jeden Gegner vor Probleme stellen." Es gelte die Münchner "im Rücken ihrer Abwehr zu beschäftigen und sie ins Laufen zu bringen. Wir wollen mit hoher Intensität spielen, den Bayern einen richtigen Fight liefern, ihnen die Räume eng machen. Und wir wollen unsere Räume bestmöglich ausnutzen."

Als mögliche Lösung nannte Glasner auch eine Systemumstellung auf ein 3-5-2, um das Mittelfeldzentrum zu verdichten. Einen Startelfeinsatz von Star-Neuzugang Mario Götze ließ er offen, auch wenn der alle Voraussetzungen dafür mitbringe. "Er kann sehr gut gegen den Ball arbeiten, kann Situationen auflösen, kann in der Tiefe Spieler einsetzen", sagte der Trainer. Götze versprühe derzeit "viel Spielfreude".

