Eintracht Frankfurts Europapokalheld Filip Kostic steht kurz vor einem Wechsel zu Juventus Turin. Wie der Bundesliga-Klub um Chefcoach Oliver Glasner am Dienstag verkündete, tritt der 29 Jahre alte Serbe die Reise zum Supercup-Duell gegen Champions-League-Sieger Real Madrid in Helsinki am Mittwoch - ab 21 Uhr im Ligaportal-LIVETICKER -schon nicht mehr an. "Der Außenspieler steht in finalen Gesprächen mit einem neuen Klub", twitterte die Eintracht.

Filip Kostic vor Wechsel zu Juventus Turin

Foto: AFP/SID/JORGE GUERRERO

Schon seit Wochen war Kostic immer wieder mit Juventus in Verbindung gebracht worden, die Transfer-Vorstellungen beider Klubs passten offenbar lange nicht zusammen. Nun berichtet Sky von einer Ablöse, die bei 17 bis 18 Millionen Euro liegen könnte.

🦅ℹ️

Die Eintracht wird beim UEFA Supercup-Spiel gegen @realmadrid in Helsinki am morgigen Mittwoch auf Filip Kostic verzichten. Der Außenspieler steht in finalen Gesprächen mit einem neuen Klub.#SGE #RMASGE https://t.co/RZ8tW5PDgh — Eintracht Frankfurt (@Eintracht) August 9, 2022

© 2022 SID