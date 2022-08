Stars wie Matthijs de Ligt und Leroy Sane müssen sich weiter in Geduld üben: Bayern Münchens Trainer Julian Nagelsmann plant für das Heimspiel am Sonntag - ab 17:30 Uhr im Ligaportal-LIVETICKER - gegen den VfL Wolfsburg (mit Ex-FC Bayern-Coach Niko Kovac) erneut keine Veränderungen in seiner zuletzt überragenden Startelf.

Nagelsmann will Mannschaft gegen Wolfsburg nicht ändern

"Ich sehe keinen Anlass, etwas zu verändern. Wir sind noch in der humanen Phase der Saison, da muss man nicht groß wechseln", sagte Nagelsmann am Freitag mit Blick auf die Belastungssteuerung. Auch leistungsmäßig gebe es nach dem 5:3 im Supercup gegen Leipzig und dem 6:1 in Frankfurt "keinen Grund".

Dennoch sei natürlich "im Kader jeder wichtig", so Nagelsmann. Er müsse "jeden mitnehmen und jeden näher ranbringen an die erste Elf". Neben Millionen-Transfer de Ligt und Nationalspieler Sane sind beim FC Bayern derzeit unter anderem auch die Zugänge Ryan Gravenberch, Noussair Mazraoui und Mathys Tel nur zweite Wahl. Eric Maxim Choupo Moting fällt nach einer Nierenstein-OP aus, Kingsley Coman ist noch gesperrt.

