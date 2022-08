Amine Adli von Bayer Leverkusen hat bei seiner Rückkehr bei der 1:2-Niederlage in der Fußball-Bundesliga gegen den FC Augsburg einen Schlüsselbeinbruch erlitten. Bayer-Torwart Andrej Lunew, der den rotgesperrten Lukas Hradecky vertrat, zog sich bei einem Abschlag eine Sehnenverletzung im rechten Oberschenkel zu. Dies gab Bayer am Sonntag bekannt.

Amine Adli fällt erneut aus

Foto: FIRO/FIRO/SID

Beide Spieler werden vorerst ausfallen, Lunew wohl für sechs Wochen. Adli, der nicht operiert werden muss, wird den Rheinländern wohl erst wieder nach der Länderspielpause im September zur Verfügung stehen.

Adli war am Samstag nach fast fünf Monaten nach einem Sehnenrisses im Oberschenkel in den Kader zurückgekehrt und war in der 62. Minute eingewechselt worden. Adli und Lunew wurden in der Begegnung gegen den FCA nicht ausgewechselt, sie standen bis zum Schluss auf dem Platz.

© 2022 SID