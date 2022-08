Der VfL Bochum hat innerhalb weniger Minuten alle noch verfügbaren Tickets für das Bundesliga-Heimspiel gegen Rekordmeister FC Bayern München verkauft. Am Dienstag durften Vereinsmitglieder noch zuschlagen, mussten sich aber beeilen: In Windeseile war die Begegnung am kommenden Sonntag - ab 17.30 Uhr im Ligaportal-LIVETICKER - mit 26.000 Fans ausverkauft.

Ausverkauftes Haus in Bochum gegen Bayern

Foto: FIRO/FIRO/SID

Gleichzeitig warnte der VfL davor, Tickets über unautorisierte Internetplattformen zu erwerben. "Bereits jetzt erreichen uns Informationen, dass Schwarzhändler gefälschte Tickets mehrfach in Umlauf bringen. Eine beauftragte Kanzlei ist mit der Verfolgung dieser Angebote betraut", teilte der Klub mit.

Im Vorjahr 4 Bochumer Tore in 30 Min. gegen FC Bayern

In der abgelaufenen Saison fügte der Traditionsklub aus dem Ruhrgebiet, den mit dem FC Bayern im übrigen eine Fan-Freundschaft verbindet, dem deutschen Rekordmeister am 14. Februar eine historische 4:2-Pleite zu. Nach einem frühen 0:1-Rückstand durch Robert Lewandowski gelang dem VfL binnen 30 Minuten vier Tore zur 4:1-Halbzeitführung.

© 2022 SID