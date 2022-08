Der frühere Nationalspieler Stefan Effenberg sieht im Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach die erste große Herausforderung für Spitzenreiter Bayern München. Er erwarte kommenden Samstag (ab 18.30 Uhr im Ligaportal-LIVETICKER) "einen spannenden Vergleich", schrieb Effenberg in einer Kolumne für den kicker: "Diese Partie wird die erste Prüfung für die Bayern – und zwar eine schwierige."

Freut sich auf "spannenden Vergleich": Stefan Effenberg

Auch wenn der langjährige Profi, der in seiner Karriere für Bayern und Gladbach auflief, ein Spitzenspiel erwartet, sieht er in der Bundesliga "aktuell keine Konkurrenz für München". Leipzig und Leverkusen seien schon gewaltig distanziert, so Effenberg, "und die Dortmunder haben gegen Bremen offenbart, dass sie kein Spitzenteam sind".

Die Situation beim FC Bayern ohne Top-Torjäger Robert Lewandowski tue dem Rest des Kaders gut, "jetzt bekommt jeder etwas Sonne ab. Und Trainer Julian Nagelsmann lag bisher mit seiner Personalauswahl stets richtig." Die Bayern hätten mit ihren klaren Ergebnissen in dieser noch jungen Saison "fette Ausrufezeichen gesetzt und gezeigt, dass sie in der Offensive extrem stark sind".

Borussia Mönchengladbach, so Effenberg, strotze nach dem guten Saisonstart mit sieben Punkten aus drei Spielen vor Selbstvertrauen. "Außerdem haben sie sich in der vorigen Saison zweimal gegen die Bayern behauptet, spektakulär mit 5:0 im Pokal und mit 2:1 auswärts." Die VfL-Fans dürften "auf eine gute, ja sehr gute Saison ihrer Mannschaft hoffen". Effenberg erwartet die Borussia "im ersten Tabellendrittel, also mit der Perspektive internationaler Fußball".

