Fußball-Rekordmeister Bayern München geht am Samstag (18.30 Uhr/Sky) mit einer Siegquote von 1,19 als klarer Favorit in den Klassiker gegen Borussia Mönchengladbach. Entführt der aktuelle Tabellenzweite aus Gladbach drei Punkte aus München, zahlt der Sportwettenanbieter bwin das 12,50-fache des Einsatzes zurück. Schon ein Remis wird mit einer Quote von 8,00 belohnt.

Bayern gegen Mönchengladbach klarer Favorit

Foto: FIRO/FIRO/SID

Borussia Dortmund geht bei Hertha BSC (Quote 4,20) mit einer Siegquote von 1,71 ins Spiel. Bayer Leverkusens Negativserie von drei Auftaktpleiten in Folge könnte ein Ende finden. Die Werkself reist mit einer Siegquote von 2,40 allerdings nur mit geringen Vorteilen zum FSV Mainz (Quote 2,70).

© 2022 SID