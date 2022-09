Nach Pokalsieg gehen die Bayern als Favorit in den 5ten Spieltag

Fußball-Rekordmeister Bayern München wird vom Sportwettenanbieter bwin im Spitzenduell gegen Union Berlin am Samstag (15.30/Sky) als klarer Favorit gehandelt. Demnach gehen die Münchner mit der Sieg-Quote 1,35 in die Partie im Stadion An der Alten Försterei.

Sollten die Köpenicker, die punktgleich hinter Bayern auf Rang zwei liegen, der Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann die erste Saisonniederlage zufügen, zahlt bwin das 6,75-fache des Einsatzes zurück. Ein Remis ist mit Quote 5,50 notiert.

Borussia Dortmund geht mit einer Quote von 1,63 in die Partie gegen die TSG Hoffenheim (Quote 4,40) am Freitag. Der SC Freiburg reist laut bwin am Samstag mit Quote 3,80 als Außenseiter zu Bayer Leverkusen (Quote 1,88).

