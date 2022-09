Goretzka wieder in der Startelf

Julian Nagelsmann lässt bei Bayern München vor dem brisanten Wiedersehen mit Robert Lewandowski wie erwartet rotieren. Drei Tage vor dem Duell in der Champions League mit dem FC Barcelona bringt der Trainer im Bundesliga-Spiel gegen den VfB Stuttgart (15.30 Uhr/Sky) gleich sechs Neue.

Nationalspieler Leon Goretzka wurde wie von Nagelsmann angekündigt nach seiner Knie-OP erstmals in dieser Saison in die Startelf berufen. Auch Ausnahmetalent Mathys Tel und der neue Rechtsverteidiger Noussair Mazraoui beginnen erstmals in einem Ligaspiel der Bayern.

Im Abwehrzentrum rückt Dayot Upamecano zurück ins Team, auch Serge Gnabry und Jamal Musiala kommen rein. Neben dem verletzten Kingsley Coman (Muskelfaserriss) bekommen Benjamin Pavard, Lucas Hernandez, Marcel Sabitzer, Leroy Sane und Sadio Mane (alle auf der Bank) zunächst eine Pause.

