Fußball-Bundesligist VfL Borussia Mönchengladbach muss mehrere Wochen auf Mittelfeldspieler Hannes Wolf verzichten. Wie die Borussia am Dienstag mitteilte, zog sich der 23 Jahre alte Österreicher, geboren in Graz, beim 3:0 (2:0) am Samstag gegen RB Leipzig einen Labrumabriss im Schultergelenk zu.

Hannes Wolf (r.) fällt mehrere Wochen aus

Hannes Wolf war kurz nach seiner Einwechslung im Zweikampf mit seinem Landsmann Xaver Schlager unglücklich auf die rechte Schulter gefallen und in der Folge wieder ausgewechselt worden.

