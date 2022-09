Pizarro freut sich schon auf sein Abschiedsspiel

Jede Menge Stars, ein rappelvolles Stadion und eine Live-Übertragung im Free-TV: Claudio Pizarro kann sein offizielles Abschiedsspiel kaum erwarten. "Ich freue mich sehr und möchte den Leuten etwas Schönes zeigen", sagte der langjährige Bundesliga-Stürmer am Donnerstag mit Blick auf die Partie am Samstag (17.30 Uhr/Sat.1) im Bremer Weserstadion: "Die Leute sollen Spaß haben und den Fußball genießen."

Den Fußball genossen hat auch Pizarro in seiner 21 Jahre dauernden Bundesliga-Karriere, die er im Sommer 2020 nach 490 Spielen und 197 Toren beendete. Nach Robert Lewandowski ist der inzwischen 43 Jahre alte Peruaner damit der treffsicherste ausländische Spieler der Bundesliga-Geschichte. Zudem lief kein ausländischer Spieler so häufig im deutschen Fußball-Oberhaus auf wie er, kein Bundesliga-Torschütze war älter als er (40 Jahre und 227 Tage) und kein Akteur traf wie er in 21 Kalenderjahren in Folge mindestens einmal.

Bei "Claudios Fiesta" am Samstag treffen drei Legenden-Teams aufeinander, die jeweils 30 Minuten im Modus jeder gegen jeden gegeneinander antreten. Neben seinen langjährigen Klubs Werder Bremen und Bayern München wird es auch ein "Team International" geben, das sich aus Prominenten und Freunden zusammensetzt. Von den 41.000 Plätzen im Weserstadion sind nur noch Restkarten zu kaufen.

Zugesagt für die Pizarro-Party haben als Spieler etliche langjährige Weggefährten wie Arjen Robben, Mario Gomez, Giovane Elber, Philipp Lahm, Johan Micoud, Torsten Frings, Ailton, Max Kruse, Per Mertesacker und Owen Hargreaves. Als Trainer sind fürs Bremer Team Thomas Schaaf und Florian Kohfeldt sicher dabei, Ottmar Hitzfeld und Jupp Heynckes (Bayern) sowie Pep Guardiola (Weltauswahl) waren angefragt.

