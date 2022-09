Der österreichische Fußball-Nationalspieler Konrad Laimer von Bundesligist RB Leipzig trauert immer noch ein wenig dem geplatzten Transfer zu Rekordmeister FC Bayern München nach. "Ich wäre bereit gewesen, im Sommer den Schritt zu machen. Es war sehr nahe, aber das Go von Leipzig ist nicht gekommen", sagte der 25-Jährige, der bis zum Jahresende aufgrund einer Syndesmose-Operation pausieren muss, im "Sport und Talk aus dem Hangar-7" bei Servus-TV.

Allerdings weiß Laimer auch die Haltung der Sachsen zu schätzen: "Auf der einen Seite ist es schön, weil ich ein wichtiger Spieler bin. Auf der anderen Seite auch schwierig, weil man viel nachdenkt. Aber ich habe mich damit abgefunden. Es geht einfach weiter."

Den Wechsel an die Isar hat er abgehakt und will sich auf seine Aufgabe bei RB konzentrieren: "Einer der besten Vereine auf der Welt klopft auch nicht jeden Sommer an. Man kann es aber eh nicht ändern. Ich konzentriere mich lieber aufs Hier und Jetzt. Wenn man sich zu viele Gedanken macht, verliert man das Wichtigste aus den Augen."

