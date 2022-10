Sieg in der CL könnte BVB für die K.o.-Phase reichen

Foto: AFP/SID/CRISTINA QUICLER

Borussia Dortmund und RB Leipzig können in der Champions League einen großen Schritt in Richtung K.o.-Runde machen. Während der BVB gegen den FC Sevilla auf den dritten Sieg im vierten Spiel hofft, peilt Leipzig bei Celtic Glasgow den zweiten Dreier an. Beide Spiele beginnen um 21.00 Uhr.

Red Bull München und die Straubing Tigers kämpfen in der Champions League jeweils um den Gruppensieg. Die Münchner benötigen dafür einen Erfolg beim finnischen Topteam Tappara Tampere, die Tigers sind gegen den Villacher SV aus Österreich gefordert. Das Achtelfinal-Ticket haben beide Teams bereits sicher.

© 2022 SID