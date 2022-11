Rafal Gikiewicz und Reece Oxford vor Comeback beim FCA

Bei Fußball-Bundesligist FC Augsburg steht Stammtorwart Rafal Gikiewicz vor seiner Rückkehr. "Im Moment sieht es gut aus, aber wir müssen Tag für Tag schauen", sagte Trainer Enrico Maaßen vor dem Heimspiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen Eintracht Frankfurt. Man werde am Freitag "entscheiden, wie er die Belastung vertragen hat".

Gikiewicz (35) hatte wegen einer hartnäckigen Oberschenkelprellung die letzten fünf Pflichtspiele gefehlt. Er war von Tomas Koubek vertreten worden.

Erstmals in dieser Saison wird Reece Oxford nach einer Knieverletzung im FCA-Kader stehen. Dies kündigte Maaßen am Donnerstag an. Neben einigen Langzeitverletzten wie Niklas Dorsch oder Andre Hahn muss Augsburg auf die gesperrten Elvis Rexhbecaj und Carlos Gruezo verzichten.

Der FCA hat nach einem Zwischenhoch mit drei Siegen seine vergangenen vier Ligaspiele nicht gewinnen können (zwei Remis, zwei Niederlagen). Dazu kam das Pokal-Aus gegen den FC Bayern. Maaßen forderte sein Team im Schlussspurt vor der Winterpause deshalb auf, "alles rauszuhauen, was noch im Tank ist und das Maximum an Punkten zu holen".

Vor Frankfurt, das am Dienstag ins Achtelfinale der Champions League einzog, hat Maaßen einigen Respekt: "Eintracht hat einen Lauf und sehr viele Spieler, die gut drauf sind. Wir wissen, was auf uns zukommt. Aber wir haben uns etwas zurecht gelegt und wollen versuchen, unser Spiel durchzusetzen."

