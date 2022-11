Musste verletzt ausgewechselt werden: Sadio Mane

Bayern München erwartet erst am Mittwoch genauen Aufschluss über die Schwere der Verletzung von Superstar Sadio Mane. Der senegalesische Fußball-Nationalspieler habe beim 6:1 (4:1) des deutschen Rekordmeisters gegen Werder Bremen einen Schlag aufs Schienbeinköpfchen abbekommen, berichtete Trainer Julian Nagelsmann. Mane begab sich direkt zu ersten Untersuchungen.

Verletzt hatte er sich in einem Zweikampf mit dem Bremer Amos Pieper. Kurz darauf wurde er ausgewechselt (21.).

Mane (30) ist nicht nur für die Bayern eine Stütze, sondern auch der wichtigste Nationalspieler des Senegal. Der Afrikameister trifft bei der WM in Katar (20. November bis 18. Dezember) in Gruppe A auf den Gastgeber, die Niederlande und Ecuador. Zuvor spielen die Bayern noch am Samstag gegen Schalke 04.

