Ole Werner hat sich mit dem Coronavirus infiziert

Wegen einer Coronavirus-Infektion fällt Trainer Ole Werner vom Bundesliga-Aufsteiger Werder Bremen mindestens bis zum Wochenende aus. Der Coach befindet sich mit leichten Krankheitssymptomen in häuslicher Quarantäne.

Beim Testspiel der Hanseaten am Dienstag (19.00 Uhr) beim Heeslinger SC wird der 34-Jährige ebenso fehlen wie bei der Jahresabschlussfeier am Mittwoch. Fraglich bleibt, ob Werner an der Mitgliederversammlung des SV Werder am Sonntag (11.00 Uhr) teilnehmen kann.

Ab Beginn der kommenden Woche gehen die Profis des Bundesliga-Neunten bis zum 8. Dezember in den Urlaub. Daran schließt sich eine erste Trainingsphase bis kurz vor Weihnachten an.

