Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart hat Bruno Labbadia als neuen Trainer verpflichtet. Dies teilte der Verein am Montag mit. Der 56-jährige, gebürtige Darmstädter, der bereits zwischen 2010 und 2013 in Stuttgart an der Seitenlinie gestanden hatte, erhält einen Zweieinhalbjahresvertrag bis 2025.

Labbadia ist zurück in der Bundesliga

Foto: AFP/SID/ODD ANDERSEN

Die abstiegsbedrohten Schwaben hatten sich Anfang Oktober nach einem historisch schlechten Saisonstart mit neun Spielen ohne Sieg in Serie von Trainer Pellegrino Matarazzo getrennt, bis zur Winterpause wurde die Mannschaft von Interimscoach Michael Wimmer betreut.

© 2022 SID