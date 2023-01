Füllkrug-Wechsel im Winter nicht ausgeschlossen

Fußball-Nationalspieler Niclas Füllkrug von Werder Bremen hat einen Wechsel in der Winterpause nicht ausgeschlossen. "Das habe ich nicht gesagt", antwortete der Torjäger auf eine entsprechende Frage in einem Sky-Interview. "Ich sage aber auch nicht, dass es das ist, was ich möchte", ergänzte Füllkrug.

Die Bremer sind allerdings nicht auf Rosen gebettet und könnten bei einem entsprechenden Angebot schwach werden. "Ich glaube, es ist allseits bekannt, in welcher Situation Werder Bremen steckt. Ich glaube, es ist aber auch allseits bekannt, wie gerne ich hier spiele und wie ich mich fühle", sagte Füllkrug, der in den ersten 15 Saisonspielen zehn Tore für den Aufsteiger erzielt hat und dadurch auf den WM-Zug aufgesprungen ist. Mit den Werder-Verantwortlichen Frank Baumann und Clemens Fritz stehe er "immer sehr, sehr eng in Kontakt".

