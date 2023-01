Lukas Höler erzielte den Freiburger Siegtreffer

Der SC Freiburg hat im Rahmen seines Trainingslagers in Spanien einen Testspielsieg gefeiert. Das Team von Christian Streich schlug den Schweizer Vizemeister FC Basel in Cadiz mit 3:2 (2:0). Die Partie am Samstagnachmittag wurde über viermal 30 Minuten ausgetragen.

Taulant Xhaka, der Bruder des Arsenal-Mittelfeldspielers Granit, brachte Freiburg per Eigentor unfreiwillig in Front (12.), Michael Gregoritsch erhöhte im zweiten Viertel (54.). Nach dem zwischenzeitlichem Ausgleich für Basel durch Darian Males (70.) und Bradley Fink (76.) besorgte Lucas Höler in der 104. Minute den Breisgauer Siegtreffer.

